- "МЮ" за ним следит. Просят видео после каждого матча в нашей ЮФЛ (U-17), интересуются сколько он сыграл, ждут нарезки. Мы всем этим занимаемся. Если жизнь сложится так, что Сереже предложат соглашение в "МЮ", я не буду против, только двумя руками за, - цитирует директора "СЭ".
15-летний Пиняев до 18 лет не сможет получить контракт в Англии, поэтому уже третий год он ездит к "манкунианцам" на стажировку.
Также Ларин не исключил, что в 17 лет Пиняев может получить предложение от российского клуба, но уверен, что футболист хочет попробовать себя в Европе.
"Чертаново" после 25 туров занимает в ФНЛ четвертую строчку с 48 очками.
Директор "Чертаново": "МЮ" просит нарезки Пиняева после каждого матча
Директор "Чертаново" Николай Ларин прокомментировал стажировки нападающего Сергея Пиняева в английском "Манчестер Юнайтед".
Источник: РФС
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