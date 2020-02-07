Анчелотти: Месси в АПЛ? Было бы здорово, но не думаю, что это возможно

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти считает невозможным переход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в один из английских клубов.

"Для Премьер-лиги это было здорово. Но я не думаю, что это возможно. Лионель является легендой "Барселоны". Уверен, что он там закончит свою карьеру", - цитирует Анчелотти ВВС.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть каталонский клуб ближайшим летом из-за недовольства руководством. Конфликт в "Барселоне" начался с обвинений спортивного директора Эрика Абидаля футболистов в недостаточной самоотдаче на поле при бывшем главном тренере "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. Лионель Месси официально ответил французу, заявив, что ему следует назвать конкретные имена этих игроков.


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Теги: Анчелотти Месси Эвертон Барселона АПЛ Ла Лига
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