Английскую команду наградили за улучшение обстановки в футболе для ЛГБТК-сообщества и за работу по вовлечению представителей ЛГБТК-сообществ в футбол.
Награду от лица "Тоттенхэма" принял посол клуба Ледли Кинг. Также на награду были номинированы "Борнмут" и "Чарльтон Атлетик".
"Тоттенхэм" награждён премией "Футбол против гомофобии"
Лондонский "Тоттенхэм" награжден премией "Футбол против гомофобии" на Professional Game Award, сообщает сайт "шпор".
Источник: ФК "Тоттенхэм"
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