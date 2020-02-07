"Тоттенхэм" награждён премией "Футбол против гомофобии"

Лондонский "Тоттенхэм" награжден премией "Футбол против гомофобии" на Professional Game Award, сообщает сайт "шпор".

Источник: ФК "Тоттенхэм"

Английскую команду наградили за улучшение обстановки в футболе для ЛГБТК-сообщества и за работу по вовлечению представителей ЛГБТК-сообществ в футбол.



Награду от лица "Тоттенхэма" принял посол клуба Ледли Кинг. Также на награду были номинированы "Борнмут" и "Чарльтон Атлетик".