Анчелотти: не хотелось бы, чтобы "Ливерпуль" стал чемпионом на нашем стадионе

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, что не хочет, чтобы "Ливерпуль" оформил чемпионство на арене "Эвертона" - "Гудисон Парк".

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"Ливерпуль" собирается выиграть АПЛ, но я надеюсь, что нам не придется смотреть на их чемпионство на "Гудисон Парк"! Есть много других стадионов для этого", — приводит слова Анчелотти Daily Mail.



После 25-го тура АПЛ "Ливерпуль" с 22-х очковым отрывом от "Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу. Вполне вероятно, что подопечные Юргена Клоппа смогут стать недосягаемыми для "горожан" в матче против "Эвертона", который пройдет 16 марта на стадионе "ирисок"



Карло Анчелотти возглавил "Эвертон" в декабре прошлого года, заключив контракт на 4,5 года и став одним из самых высокооплачивыемых тренеров в АПЛ.



"Эвертон" занимает девятое место в таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 33 очка. Следующий матч "синих" в АПЛ пройдет сегодня: в 15:30 по московскому времени "Эвертон" сыграет с "Кристал Пэлас".