Анчелотти рассказал о задачах "Эвертона" на сезон

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, какая задача стоит перед командой на нынешний сезон.

Сегодня "Эвертон" на своем поле одержал победу над "Кристал Пэлас". Встреча завершилась со счетом 3:1. После 26 туров "ириски" занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

"Самое главное это результат. Играли мы сегодня не достаточно хорошо. Три очка очень важны для нас. Ришарлисон - фантастический футболист для контратак, он блестяще воспользовался ситуацией.

Наша главная задача - это попасть в Лигу Европы. Мы проделали большую работу с того момента, как я пришел сюда", - приводит слова Анчелотти BT Sport.


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Теги: Анчелотти Эвертон АПЛ
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