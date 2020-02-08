Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, какая задача стоит перед командой на нынешний сезон.
Сегодня "Эвертон" на своем поле одержал победу над "Кристал Пэлас". Встреча завершилась со счетом 3:1. После 26 туров "ириски" занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
"Самое главное это результат. Играли мы сегодня не достаточно хорошо. Три очка очень важны для нас. Ришарлисон - фантастический футболист для контратак, он блестяще воспользовался ситуацией.
Наша главная задача - это попасть в Лигу Европы. Мы проделали большую работу с того момента, как я пришел сюда", - приводит слова Анчелотти BT Sport.
Анчелотти рассказал о задачах "Эвертона" на сезон
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