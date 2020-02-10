Как сообщает Sky Sports, нападающий "Ливерпуля" Садио Мане сможет помочь команде в ближайших матчах.
Сегодня сенегальский футболист тренировался в общей группе с остальными игроками.
Напомним, Мане получил травму в матче с "Вулверхэмптоном", в котором подопечные Юргена Клоппа победили со счетом 2:1.
В нынешнем сезоне Мане провел 31 матч, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.
"Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 25 матчах.
Мане приступил к тренировкам с "Ливерпулем"
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