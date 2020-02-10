Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен заявил, что в чемпионате Англии нет такой атмосферы на стадионах, как в Серии А.
Напомним, вчера дерби "Интер" одержал победу над "Миланом". Встреча завершилась со счетом 4:2.
"Отличный опыт, несмотря на неудачный первый тайм. Это особенная победа, отличный камбэк. После таких матчей можно покидать стадион с улыбкой на лице.
Перфоманс фанатов на весь стадион? В чемпионате Англии нет такой атмосферы. В частности из-за того, что фанатам не позволен делать такое. А здесь болельщики гонят тебе вперед с того момента, как автобус только приехал на стадион. Чувствуется атмосфера дерби", - цитирует Эриксена Goal.
Эриксен перешел в "Интер" в зимнее трансферное окно из "Тоттенхэма", подписав контракт на четыре сезона.
Эриксен заявил, что в Англии нет такой атмосферы, как в Италии
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