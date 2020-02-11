"Манчестер Сити" и "Вест Хэм" сыграют 19 февраля

Как сообщает Sky Sports, встреча 26-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" состоится 19 февраля. Начало матча - в 19:30 по местному времени.



Напомним, игра должна была пройти 9-го февраля, но была отменена из-за сильного ветра.



"Манчестер Сити" после 25 туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. От "Ливерпуля" команда Хосепа Гвардиолы отстает на 22 балла. "Вест Хэм" находится на 18-м месте с 24 очками.