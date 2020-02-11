Почеттино рассказал, что хочет вернуться к работе в АПЛ

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино рассказал, что хочет вернуться к работе.



"Я хочу работать в чемпионате Англии. Жду предложений, но пока их не поступало. Посмотрим, что будет дальше. В футболе быстро может что-то произойти, измениться. Я жду новые приключения. Уверен, что следующий мой заход будет фантастическим.



Как оценю работу в "Тоттенхэме"? Горжусь тем, чего я достиг. Мы показывали хорошую игру, хотя было тяжело привить игрокам свою философию. Мы смогли поднять "Тоттенхэм" на новый уровень", - цитирует Почеттино Sky Sports.



Напомним, Почеттино возглавлял лондонский клуб с 2014 по 2019 год. В ноябре он был отправлен в отставку. Вместо него "Тоттенхэм" возглавил Жозе Моуринью.



В нынешнем сезоне "шпоры" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков.