Аргентинский специалист Маурисио Почеттино рассказал, что хочет вернуться к работе.
"Я хочу работать в чемпионате Англии. Жду предложений, но пока их не поступало. Посмотрим, что будет дальше. В футболе быстро может что-то произойти, измениться. Я жду новые приключения. Уверен, что следующий мой заход будет фантастическим.
Как оценю работу в "Тоттенхэме"? Горжусь тем, чего я достиг. Мы показывали хорошую игру, хотя было тяжело привить игрокам свою философию. Мы смогли поднять "Тоттенхэм" на новый уровень", - цитирует Почеттино Sky Sports.
Напомним, Почеттино возглавлял лондонский клуб с 2014 по 2019 год. В ноябре он был отправлен в отставку. Вместо него "Тоттенхэм" возглавил Жозе Моуринью.
В нынешнем сезоне "шпоры" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков.
Почеттино рассказал, что хочет вернуться к работе в АПЛ
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