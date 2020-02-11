Гвардиола: дайте мне другую команду, а не "Манчестер Сити", и я не буду побеждать

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что сейчас не считает себя лучшим тренером в мире.

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"Я - лучший тренер в мире? Был. Но что такое лучший тренер в мире? Никогда себя не чувствовал таким. Даже когда с "Барселоной" выигрывали кучу трофеев, я себя таковым не считал. Я побеждал лишь потому, что у меня были невероятные игроки. Есть тренеры, у которых нет в команде таких футболистов. Если у меня будет команда не такая, как "Ман Сити", то я не буду побеждать", - цитирует Гвардиолу Football Daily.



Гвардиола начал тренерскую карьеру в "Барселоне Б" в 2007 году, а спустя год возглавил главную команду каталонцев. С 2013 по 2016 год испанец работал в "Баварии", после чего возглавил "Манчестер Сити", одержав два чемпионства подряд.



В нынешнем сезоне "горожане" занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 22 очка.