"Манчестер Сити" отстранен от участия в двух сезонах Лиги чемпионов и оштрафован на 30 млн евро

УЕФА принял решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в Лиге чемпионов в ближайшие два сезона. Помимо этого "горожане" оштрафованы на 30 миллионов евро.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Таким образом, английского клуба не будет в еврокубках в сезонах 2020/2021 и 2021/2022.



Решение было принято после нарушения правил лицензирования и финансового fair play. В УЕФА считают, что "Манчестер Сити" в период с 2012 по 2016 год намеренно завышал сумму выплат от спонсоров с целью скрыть убытки.



Ранее главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что руководство клуба может отправить его в отставку, если в нынешнем сезоне он не пройдет "Реал" в 1/8 финала.



В чемпионате Англии "Сити" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 25 матчах.