Вместо "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов выступит команда, занявшая пятое место в АПЛ

Сегодня стало известно о том, что УЕФА исключил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов на два сезона. Также клуб заплатит штраф 30 миллионов евро.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Таким образом, место "горожан" в турнире займет команда, которая финиширует на пятом месте в нынешнем сезоне чемпионата Англии.



Команда Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне находится на втором месте в таблице, набрав 51 очко в 25 турах. На пятом месте на данный момент находится "Шеффилд", имея в своем активе 39 баллов. Ниже идут "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Ман Юнайтед".