"Манчестер Сити" могут отправить во вторую лигу

"Манчестер Сити" может еще раз получить жесткие санкции. На этот раз от английской Премьер-лиги.

фото: Shaun Botterill/Getty Images

Как сообщает The Independent, самый очевидный вариант, что "горожан" лишат определенного количества очков в чемпионате Англии. При этом не исключен вариант, что "Манчестер Сити" может быть исключен из АПЛ и отправиться во вторую лигу Англии.



Напомним, сегодня УЕФА дисквалифицировал команду Хосепа Гвардиола из Лиги чемпионов на два следующих сезона. Также клуб заплатит штраф 30 миллионов евро. По данным УЕФА, "Сити" с 2012 по 2016 год скрывал убытки, завышая при этом сумму спонсорских контрактов.



В нынешнем сезоне АПЛ "Манчестер Сити" находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 51 очко в 25 матчах.