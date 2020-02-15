Мане: сделаем все, чтобы выиграть АПЛ

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал победу над "Норвичем" (1:0).

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"Мне было нелегко, потому что футболисты хотят играть постоянно. Я получил травму, усердно работал и вернулся — а парни все это время проделывали прекрасную работу.



Победа в АПЛ была нашей целью с самого начала, и мы отлично справляемся. Мы сделаем все, чтобы продолжить в том же духе", — приводит слова Мане ВВС.



Во вчерашнем матче 26-го тура АПЛ Садио Мане вышел на на замену и забил победный мяч в ворота "Норвича". Выход на поле стал первым для 27-летнего сенегальца за 4 матча. Полузащитник пропускал игры по причине травмы, полученной в матче с "Вулверхэмптоном".



В этом сезоне Мане провел 31 матч за "красных" во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 11 голевых передач.



"Ливерпуль", обыграв "Норвич", набрал 76 очков в чемпионате и оторвался от идущего вторым "Манчестер Сити" на 25 очков.