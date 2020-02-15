Главным аргументом при переговорах "Реала" с игроком может стать отстранением "горожан" от еврокубков.
"Сливочные" намерены предложить за полузащитника сборной Англии 180 миллионов евро.
Напомним, что несколько дней назад "Манчестер Сити" был отстранен УЕФА от выступлений в еврокубках на два года из-за нарушения правил финансового фэир-плей.
В сезоне 2019/2020 на счету Стерлинга 35 матчей за "Сити" во всех турнирах, в которых он забил 20 мячей и отдал 6 голевых передач. Действующее соглашение Стерлинга с "Сити" рассчитано до июня 2023-го года.
"Манчестер Сити" сыграет с "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первый матч состоится 27 февраля в Мадриде, а ответная игра на "Этихад Стэдиум" пройдет 18 марта.
Стерлинг может перебраться в мадридский "Реал"
Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" может перейти в мадридский "Реал", сообщает The Sun.
Фото: Reuters
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