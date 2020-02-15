"Манчестер Сити" могут лишить титула АПЛ-2014

Руководство АПЛ может лишить "Сити" чемпионства в 2014-м году.

Фото: uefa.com

Как сообщает Daily Mail, руководство лиги может "задним числом" лишить "Сити" очков в сезонах, когда клубом было допущено нарушение ФФП.Напомним, что в сезоне 2013/2014 "Манчестер Сити" завоевал свой второй титул в АПЛ, набрав 86 очков и опередив занявший второе место "Ливерпуль" на 2 очка.Несколько дней назад УЕФА отстранил "Манчестер Сити" еврокубков на два сезона за нарушение ФФП. В клубе скрыли подробности спонсорских выплат в 2012-м и 2016-м году.