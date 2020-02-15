Шоу: "Арсенал" критикуют не так часто, как "МЮ"

Защитник "красных дьяволов" Люк Шоу пожаловался на большое количество критики в адрес команды в этом сезоне.

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"Мы понимаем, что футболистам нужно быть толстокожими, особенно играя за самый большой клуб мира. Все наблюдают, каждый хочет покритиковать нас, когда мы проигрываем.



При всем уважении к "Арсеналу", потому что я считаю, что это фантастический клуб, но они проводят не лучший сезон, и об этом нечасто упоминают. Довольно странно, что если это "Юнайтед", то все критикуют", — цитирует Шоу Daily Mail.



В этом сезоне Шоу сыграл в 18 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.



В АПЛ 2019/2020 после 25-ти туров "Манчестер Юнайтед" занимает девятое место, набрав 35 очков. У "Арсенала" одиннадцатая строчка в таблице и 31 очко. Примечательно, что у лидирующего в чемпионате "Ливерпуля" больше очков (76), чем у обеих этих команд вместе взятых (66).