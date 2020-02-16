"Тоттенхэм" вырвал победу у "Астон Виллы" в компенсированное время. Алдервейрелд забил в свои и в чужие ворота

В 26-м туре АПЛ бирмингемская "Астон Вилла" принимала на своем поле лондонский "Тоттенхэм".

Фото: twitter.com/AVFCOfficial

Счет в матче на 9-й минуте открыл защитник "шпор" Тоби Алдервейрелд, забив в свои ворота. К середине первого тайма бельгиец исправился и отметился голом уже в ворота соперника. В дополнительное к первому тайму время Сон Хын Мин вывел "Тоттенхэм" вперед, не забив пенальти, но оказавшись первым на добивании.



Во втором тайме бирмингемцы сравняли счет на 53-й минуте усилиями Энгельса - 2:2. Матч шел к своему завершению, но на четвертой компенсированной минуте точный удар Сон Хын Мина принес "шпорам" победу - 2:3. "Тоттенхэм" выходит на пятое место в турнирной таблице, опережая "Шеффилд Юнайтед".



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26 тур



"Астон Вилла" — "Тоттенхэм" 2:3



Голы: Алдервейрелд, 9 (авто.), Энгельс, 53 - Алдервейрелд, 27, Хын Мин, 45+2, 90+4



"Астон Вилла": Рейна, Хос, Конса, Энгельс, Таргетт, Гильберт, Грилиш, Луис, Дринкуотер (Накамба, 60), Эль-Гази (Трезеге, 70), Самата



"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Орье, Дэвис, Алдервейрелд, Моура, Дайер (Ло Селсо, 60), Уинкс, Алли (Фернандеш, 83), Бергвейн, Хын Мин



Предупреждения: Гильберт, 86