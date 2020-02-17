Гвардиола останется в "Ман Сити", даже если клуб исключат из АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что не уйдет из клуба даже в случае отстранения от участия в чемпионате Англии.



Напомним, на прошлой неделе стало известно, что УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов на ближайшие два сезона. Также клуб оштрафован на 30 миллионов евро.



Позже в английской прессе появилась информация, что "Сити" могут исключить из Премьер-лиги.



"Я останусь в "Сити". Даже если клуб отправят во второй дивизион. Сейчас нам нужно объединиться", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Специалист возглавляет "Сити" с лета 2016 года.