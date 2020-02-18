"Я не могу поверить, что "Манчестер Сити" до сих пор участвует в Лиге чемпионов. И я не говорю с точки зрения бывшего игрока "Ливерпуля". Что произойдет, если "Манчестер Сити" выиграет Лигу чемпионов? Они одни из фаворитов. Это одна из лучших команд Европы.
Это было бы издевательство над конкурентами. Можете ли вы представить, что УЕФА вручит Кубок в Стамбуле игроку "Сити"? Первый вопрос, который зададут Гвардиоле: "Это фальшивая победа?". Думаю, что УЕФА нужно было исключить "Манчестер Сити" из турнира прямо сейчас, либо оставить принятие решение до конца сезона", — заявил Каррагер в эфире SkySports.
Напомним, что несколько дней назад "Манчестер Сити" был отстранен УЕФА от выступлений в еврокубках на два сезона за нарушение правил финансового фэир-плей. В клубе завысили цифры от спонсорских доходов в 2012-м и 2016-м году.
Также сообщалось, что "Сити" могут лишить чемпионского титула АПЛ 2013/2014.
В 1/8 финала ЛЧ 2019/2020 "Манчестер Сити" встретится с мадридским "Реалом". Первый матч пройдет на "Сантьяго Бернабеу" 27 февраля.
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Каррагер: нужно было исключить "Сити" сейчас. Что, если они выиграют ЛЧ?
Футбольный эксперт Джейми Каррагер заявил о необходимости исключить "Манчестер Сити" из нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов.
Фото: AFP
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