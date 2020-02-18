Сон Хын Мин выбыл из строя из-за перелома руки

Корейский нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пропустит ближайшие несколько матчей "шпор" из-за травмы.

Фото: Global Look Press

На этой неделе Сону сделают операцию в связи переломом правой руки. Игрок получил повреждение в победном матче с бирмингемской "Астон Виллой" - 3:2. "Шпоры" победили благодаря дублю Сона.



По информации с официального сайта "Тоттенхэма", срок восстановления Сона составит порядка нескольких недель.



Таким образом, нападающий пропустит завтрашнюю матч 1/8 финала ЛЧ против "Лейпцига".



В сезоне 2019/2020 на счету Сона 32 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах, в которых он забил 16 голов и отдал 9 результативных передач. Действующий контракт 27-летнего корейца с лондонским клубом рассчитан до лета 2023-го года.

