Клопп - о замене Мане в перерыве: боялся, что игроки "Атлетико" будут падать при любом вздохе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил замену Садио Мане в перерыве вчерашнего матча с "Атлетико" (0:1).

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"Я немного опасался, что соперники будут падать, даже если Садьо глубоко вздохнет. Я этого не хотел, поэтому снял его с игры", — приводит слова Клоппа журналистка Мелисса Реди.



Садио Мане, получивший желтую карточку на 40-й минуте игры, был заменен в перерыве.



Во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" уступил на выезде мадридскому "Атлетико" со счетом 0:1.



Ответный матч пройдет 11 марта на "Энфилде".