"Манчестер Сити" дома обыграл "Вест Хэм"

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" одержал победу над "Вест Хэмом" со счетом 2:0.



Чемпионат Англии



26 тур



Манчестер Сити – Вест Хэм Юнайтед 2:0



Голы: Эрнандес, 30, Де Брёйне, 62



Манчестер Сити: Эдерсон, Менди, Лапорт (Стоунс, 65), Отаменди, Уолкер, Сильва, Эрнандес, Де Брёйне (Гюндоган, 79), Силва, Жезус, Агуэро



Вест Хэм Юнайтед: Фабиански, Диоп, Масуаку, Фредерикс (Сабалета, 60), Крессвел, Огбонна, Антонио, Ноубл, Райс, Соучек, Снодграсс (Боуэн, 80)



Предупреждения: Масуаку, 45