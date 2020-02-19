Рэшфорд рискует не сыграть на Евро-2020

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может не помочь сборной Англии на чемпионате Европы-2020.
Фото: manutd.one
Как сообщил Уле-Гуннар Сульшер, на восстановление после травмы футболисту потребуется несколько месяцев.

"Я надеялся, что он вернется в строй быстрее. Но пока все складывается иначе. Видимо, он выбыл надолго. Ему потребуется несколько месяцев. Скорее всего, он пропустит Евро-2020. Важно, чтобы Маркус восстановился", - цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел 22 матча, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.


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Теги: Рэшфорд Сульшер Манчестер Юнайтед Сборная Англии
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