Гвардиола: никто не помогал нам побеждать все эти сезоны

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал исключение клуба из Лиги чемпионов на ближайшие два сезона.



Ранее УЕФА исключил клуб из еврокубков и оштрафовал на 30 миллионов евро за финансовые махинации в период с 2012 по 2016 год.



"Мы усердно работали в эти годы. Горжусь тем, чего мы смогли добиться. Нам никто не помогал побеждать в тех сезонах. Мы ежедневно много работали, чтобы добиться всего этого. Это еще не конец, ждем аппеляции", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время он дважды подряд одержал победу в чемпионате Англии.