Гвардиола: никто не помогал нам побеждать все эти сезоны

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал исключение клуба из Лиги чемпионов на ближайшие два сезона.

Ранее УЕФА исключил клуб из еврокубков и оштрафовал на 30 миллионов евро за финансовые махинации в период с 2012 по 2016 год.

"Мы усердно работали в эти годы. Горжусь тем, чего мы смогли добиться. Нам никто не помогал побеждать в тех сезонах. Мы ежедневно много работали, чтобы добиться всего этого. Это еще не конец, ждем аппеляции", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время он дважды подряд одержал победу в чемпионате Англии.


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Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
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