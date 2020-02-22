Лэмпард - о положении Кепы в "Челси": все может измениться

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал нахождение на скамейке запасных основного вратаря команды Кепы Аррисабалаги.

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"С руководством клуба я полностью по одну сторону баррикад. Мы все хотим наилучшего. Я принимаю решения, и мне за это платят. Решения принимаются исходя из игровой формы вратарей. Ситуация изменилась, но это не окончательно.



Все, что нужно Кепе, – тренироваться с огромной самоотдачей, чего я требую от всех игроков. Конечно, ситуация может измениться", — приводит слова Лэмпарда ESPN.



В последних трех играх Кепа Аррисабалага находился на скамейке запасных. Ранее Фрэнк Лэмпард высказал недовольство игрой Кепы.



Кепа перешел в "Челси" из "Атлетика" летом 2018-го года за 80 миллионов евро, став самым дорогим голкипером в истории футбола.



Сообщается, что руководство "Челси" уже начало подыскивать замену Кепе. В числе возможных трансферов назывались голкипер "Бернли" Ник Поуп и вратарь "Аякса" Андре Онана.