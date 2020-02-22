В рамках 27-го тура АПЛ "Манчестер Сити" нанес поражение "Лестеру". Встреча завершилась со счетом 1:0.
Чемпионат Англии
27 тур
Лестер Сити – Манчестер Сити 0:1
Голы: Жезус, 80
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Рикарду, Эванс, Сёюнджю, Чилвел, Мэддисон, Тилеманс, Прает (Джеймс, 85), Ихеаначо (Барнс, 46), Варди
Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Менди, Лапорт (Отаменди, 58), Фернандиньо, Гюндоган, Эрнандес, Де Брёйне, Силва, Агуэро (Жезус, 77), Марез
"Манчестер Сити" с минимальным счетом обыграл "Лестер"
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