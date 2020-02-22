"Подготовка к "Реалу" после 12 дней отпуска прошла хорошо. Мы провели матчи с двумя крепкими соперниками, и это пойдет на пользу. Мы сыграем с королями Лиги чемпионов. Постараемся насладиться матчем и играть в свой футбол", — приводит слова Гвардиолы BBC.
"Манчестер Сити" встретится с мадридским "Реалом" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдет 26-го февраля на "Сантьяго Бернабеу". Ответная встреча на "Этихад Стэдиум" состоится 17 марта.
В АПЛ "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Ливерпуля" на 22 очка.
Гвардиола - о матчах с "Реалом": нам предстоит встреча с королями ЛЧ
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
Фото: Getty Images
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