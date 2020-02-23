Рюдигер: расизм победил, но я не сдамся

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер после матча с "Тоттенхэмом" (2:1) снова высказался на тему расизма на стадионах.

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"Расизм победил. Всё происходящее лишь подтверждает, что люди, проявлявшие и проявляющие расизм, могут спокойно вернуться на стадион. Они уходят от наказания. Я не сдаюсь и не замолкаю. Всегда буду кричать о проблеме, но, к сожалению, сейчас я в одиночестве.



Во всех странах существует эта проблема. Да, я получаю слова поддержки, но слова и дела — разные вещи. Каждый может потом извиниться, но понять это могут лишь те, кто оказался в такой же ситуации. Я мог бы написать об этом в социальных сетях, но на что бы это повлияло? В конце концов, я всё равно один", — цитирует Рюдигера Sky Sports.



В этом сезоне АПЛ Рюдигер сыграл в 12 матчах за "Челси" и забил 2 гола.



Напомним, что в матче первого круга между "Челси" и "Тоттенхэмом" болельщики также выкрикивали оскорбления на почве расизма в адрес Антонио Рюдигера. АПЛ выступила с поддержкой в адрес немецкого защитника.



Позже Рюдигер назвал оскорблявших его болельщиков идиотами, а также сообщил, что некоторые из фанатов "шпор" наоборот поддержали его.