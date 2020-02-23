"Это моя лучшая неделя в карьере". Артета - о победе над "Эвертоном"

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о матче 27-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (3:2).
Фото: The Sun
Ранее, напомним, "канониры" обыграли "Ньюкасл" и "Олимпиакос".

"Отмечу боевой дух нашей команды. Мне понравилось, как мы реагировали на пропущенные мячи. Это наша третья победа подряд. Без сомнений, это лучшая моя неделя в карьере", - цитирует Артету ВВС.

"Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков в 27 матчах.


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Теги: Артета Арсенал Эвертон АПЛ
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