Ранее, напомним, "канониры" обыграли "Ньюкасл" и "Олимпиакос".
"Отмечу боевой дух нашей команды. Мне понравилось, как мы реагировали на пропущенные мячи. Это наша третья победа подряд. Без сомнений, это лучшая моя неделя в карьере", - цитирует Артету ВВС.
"Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков в 27 матчах.
"Это моя лучшая неделя в карьере". Артета - о победе над "Эвертоном"
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о матче 27-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (3:2).
Фото: The Sun
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