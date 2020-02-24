Клопп: не понимаю, почему "Ливерпуль" называют лучшей командой мира

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о том, когда его команду называют лучшей в мире.

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"Лучшая команда мира?" Я не особо понимаю это. Приятно, когда люди так говорят. Очевидно, что это лучше, чем когда команду называют худшей в мире.



Обычно если говорят о "лучшей команде мира", в голову приходят "Реал" и "Барселона" несколько лет назад, "Манчестер Сити" двух предыдущих сезонов. Та команда, что у нас есть, – это про серьёзное отношение к делу в сочетании с действительно хорошими игроками. Но я думаю, что "Ливерпуль" – это одна из топ команд мира", — приводит слова Клоппа Sky Sports.



В нынешнем сезоне АПЛ "Ливерпуль" идет на первом месте в таблице, выиграв 25 матчей из 26, а еще одну игру с "МЮ" "красные" закончили вничью. Отрыв от ближайшего преследователя "красных" в лице "Манчестер Сити" составляет 19 очков.



В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде уступил "Атлетико" со счетом 0:1. Ответная встреча на "Энфилде" состоится" 11 марта.

