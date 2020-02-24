Футболист английского клуба обвиняется в сексе с ребенком

Как сообщает ВВС, полузащитника "Брэдфорда" Тайрелла Робинсона, который является воспитанником лондонского "Арсенала", обвиняют в половой связи с ребенком. Инцидент, по данным источника, произошел в августе 2018 года.

Фото: BBC

Отмечается, что футболист больше не будет выступать за клуб из четвертого по значимости английского дивизиона. Также Робинсону предъявили распространение непристойных фотографий.



Суд по этому делу состоится 7 апреля.