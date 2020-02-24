Президент "Ювентуса" не исключил, что Гвардиола может возглавить клуб

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли прокомментировал информацию о том, что главный тренер "Манчестер Сити" может возглавить туринский клуб.

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"Глупо говорить, что мы о нем не думаем. Если кто-то счастлив в одном месте, будет трудно убедить его перебраться в другое место. У нас есть Сарри, мы им довольны. Я оценю ситуацию в конце сезона. Мы первые в таблице, это хорошо", - цитирует Аньелли Radio24.



Ранее сообщалось, что после исключения "Сити" из еврокубков на ближайшие два сезона, Гвардиола рассматривает возможность покинуть клуб.



"Ювентус" в нынешнем сезоне занимает первое место в Серии А, набрав 60 очков.