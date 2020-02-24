По его словам, переговоры между сторонами зашли в тупик. Летом габонец может покинуть клуб.
Скира отмечает, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован "Интер", который может его приобрести в случае ухода Лаутаро Мартинеса.
В нынешнем сезоне Обамеянг провел 25 матчей, в которых забил 17 голов.
Обамеянг и "Арсенал" не договорились о продлении контракта
Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не договорился с клубом о продлении контракта.
Фото: news60.eu
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