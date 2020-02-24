"Ливерпуль" повторил несколько рекордов в АПЛ

Победа над "Вест Хэмом" со счетом 3:2 в 27-м туре АПЛ позволила "Ливерпулю" установить несколько выдающихся достижений английского футбола.
Фото: Getty Images
"Красные" выиграли 21-ю домашнюю игру подряд в АПЛ, повторив собственное достижение, установленное в 1972 году.

Победа стала для команды Юргена Клоппа 18-й подряд в нынешнем сезоне, что является повторением рекорда топ-4 лиг. Ранее подобное достижение удавалось "Манчестер Сити" в 2017-м году.

Кроме того, беспроигрышная серия "Ливерпуля" достигла 44 матчей. До рекорда "Арсенала", установленного в 2003-2004 году, осталось 5 матчей. Тогда "канониры" под руководством Венгера не проигрывали в АПЛ 49 матчей подряд.

В турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" лидирует с 22-очковым отрывом от идущего вторым "Ман Сити". Чтобы стать недосягаемой, команде Юргена Клоппа необходимо выиграть ближайшие 4 игры.


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Теги: АПЛ Ливерпуль
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