"Ливерпуль" повторил несколько рекордов в АПЛ

Победа над "Вест Хэмом" со счетом 3:2 в 27-м туре АПЛ позволила "Ливерпулю" установить несколько выдающихся достижений английского футбола.

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"Красные" выиграли 21-ю домашнюю игру подряд в АПЛ, повторив собственное достижение, установленное в 1972 году.



Победа стала для команды Юргена Клоппа 18-й подряд в нынешнем сезоне, что является повторением рекорда топ-4 лиг. Ранее подобное достижение удавалось "Манчестер Сити" в 2017-м году.



Кроме того, беспроигрышная серия "Ливерпуля" достигла 44 матчей. До рекорда "Арсенала", установленного в 2003-2004 году, осталось 5 матчей. Тогда "канониры" под руководством Венгера не проигрывали в АПЛ 49 матчей подряд.



В турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" лидирует с 22-очковым отрывом от идущего вторым "Ман Сити". Чтобы стать недосягаемой, команде Юргена Клоппа необходимо выиграть ближайшие 4 игры.