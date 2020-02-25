"Он ненавидит "МЮ". Вратарь "ПСЖ" - о Ди Марии

Голкипер "ПСЖ" Марцин Булка рассказал, как его одноклубник Анхель Ди Мария относится к "Манчестер Юнайтед".

Фото: The Times