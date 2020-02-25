Напомним, аргентинец перешел в "МЮ" из "Реала" летом 2014 года, но провел в Англии лишь один сезон, после чего подписал контракт с "ПСЖ".
"Он ненавидит "МЮ". У него нет никаких положительных воспоминаний. Когда по телевизору показывают игры "Манчестер Юнайтед", он просить переключить канал", - цитирует Булку A Bola.
В нынешнем сезоне Ди Мария провел 35 матчей, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач.
"Он ненавидит "МЮ". Вратарь "ПСЖ" - о Ди Марии
Голкипер "ПСЖ" Марцин Булка рассказал, как его одноклубник Анхель Ди Мария относится к "Манчестер Юнайтед".
Фото: The Times
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