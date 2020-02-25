Стерлинг заявил, что оскорбления из-за сексуальной ориентации воспринимается гораздо серьезнее, чем из-за цвета кожи

Полузащитник "Ман Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг поделился мнением о проблеме расизма в футболе. По его словам, об этом говорят меньше, чем про чью-то сексуальную ориентацию.

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"Научился ли с этим жить? На сегодняшний день такие вещи являются нормой. Сейчас спокойно можно увидеть то, как футболисты из-за расизма покидают поле. Грустно это видеть. К этой проблеме нужно относиться гораздо серьезнее. Люди больше говорят о чьей-то ориентации, чем о проблеме расизма", - цитирует Стерлинга AS.



Напомним, октябрьский матч Болгария - Англия дважды прерывался из-за непрекращающихся расистских лозунгов и оскорблений. Арбитр даже уводил команды в раздевалку, но встреча в итоге была продолжена. Англичане победили со счетом 7:0.



После игры Стерлинг назвал болгарских болельщиков кучкой идиотов.