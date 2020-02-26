По информации Daily Mail, "канониры" готовы продать футболиста летом, так как игрок отказывается продлевать контракт, который заканчивается через год. Главной причиной отказа является желание футболиста выигрывать титулы и стабильно выступать в Лиге чемпионов, куда "Арсенал" может не попасть.
Также одним из факторов является зарплата игрока: Обамеянг требует контракт как у Месута Озила, который получает 350 тысяч евро в неделю. Руководство "Арсенала" не хочет заключать крупные контракты с возрастными игроками.
Главным претендентами на 30-летнего габонского нападающего являются "Барселона" и миланский "Интер".
В этом сезоне на счету Обамеянга 30 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, в которых он забил 19 голов и отдал одну голевую передачу.
"Арсенал" может летом расстаться с Обамеянгом
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Фото: Imago
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