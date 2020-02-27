"Прежде всего в "МЮ" нет ничего невозможного. "Манчестер Юнайтед" – это клуб, который привык к тому, чтобы участвовать в Лиге чемпионов год за годом, но Лига Европы – это соревнование, в котором участвует далеко не каждая команда. Так что мы прикладываем все усилия.
В этом сезоне мы надеемся на повторение того успеха. Следующее испытание на пути – "Брюгге", — приводит слова Байи Goal.
В первом матче плей-офф ЛЕ в Бельгии "Брюгге" и "МЮ" сыграли вничью - 1:1.
Сегодня в 23:00 по мск "Манчестер Юнайтед" встретится в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге" на стадионе "Олд Траффорд". На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча.
В АПЛ "Ман Юнайтед" идёт на пятом месте в таблице, набрав 41 очко.
Байи: "МЮ" надеется выиграть Лигу Европы в этом сезоне
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи заявил, что в клубе желают выиграть Лигу Европы в этом сезоне.
Фото: Getty Images
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