"Кристал Пэлас" одержал выездную победу над "Брайтоном" в АПЛ

Матч 28-го тура английской Премьер-лиги между "Брайтоном" и "Кристал Пэлас" закончился минимальной победой гостей.

Фото: twitter.com/CPFC

Победу гостям принёс точный удар Айю на 70-й минуте матча. Отметим, что "Кристал Пэлас" - первая команда в истории АПЛ, одержавшая победу 29-го февраля.



Чемпионат Англии



28 тур



"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Кристал Пэлас" 0:1



Гол: Айю, 70



"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Бёрн, Уэбстер, Данк, Монтойя (Джаханбахш, 78), Муй, Биссума (Альсате, 82), Проппер, Марч (Маррей, 66), Троссард, Мопе



"Кристал Пэлас": Гуайта, Данн, Уорд, ван Анхольт, Кэхилл, Макартур, Маккарти (Ридевалд, 46), Куйяте, Бентеке (Тосун, 88), Заха, Айю



Предупреждения: Бентеке, 34, Монтойя, 58