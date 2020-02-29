Победу гостям принёс точный удар Айю на 70-й минуте матча. Отметим, что "Кристал Пэлас" - первая команда в истории АПЛ, одержавшая победу 29-го февраля.
Чемпионат Англии
28 тур
"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Кристал Пэлас" 0:1
Гол: Айю, 70
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Бёрн, Уэбстер, Данк, Монтойя (Джаханбахш, 78), Муй, Биссума (Альсате, 82), Проппер, Марч (Маррей, 66), Троссард, Мопе
"Кристал Пэлас": Гуайта, Данн, Уорд, ван Анхольт, Кэхилл, Макартур, Маккарти (Ридевалд, 46), Куйяте, Бентеке (Тосун, 88), Заха, Айю
Предупреждения: Бентеке, 34, Монтойя, 58
"Кристал Пэлас" одержал выездную победу над "Брайтоном" в АПЛ
Матч 28-го тура английской Премьер-лиги между "Брайтоном" и "Кристал Пэлас" закончился минимальной победой гостей.
Фото: twitter.com/CPFC
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