- Мы не беспокоимся, но следим за всей информацией в новостях. Семьи игроков обеспокоены. У "Арсенала" есть иностранные игроки, у которых родственники живут по всему миру. Клуб контактирует с властями, также мы выполняем рекомендации клубного медперсонала. Не знаем, как далеко всё зайдем, но видим, какие шаги пришлось совершить в других странах, - цитирует Артету GOAL.
"Арсенал" вылетел из Лиги Европы. В чемпионате Англии "канониры" идут на 10-м месте с 37 очками после 27 туров.
Артета: мы следим за информацией по коронавирусу
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался на тему коронавируса.
Источник: ФК "Арсенал"
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