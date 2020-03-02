Гвардиола: "Манчестер Сити" - это история не про один трофей

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что команда хочет добиться успеха во всех турнирах, в которых участвует.

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Вчера "Ман Сити" обыграл "Астон Виллу" (2:1) в финале Кубка английской Лиги.



"Манчестер Сити" выиграл много титулов. Наш клуб - это история не про один трофей. В каждом матче мы сражаемся, хотим всегда побеждать. Иногда завоёвываешь трофей, но потом долго не выигрываешь следующий. Побеждать - наша ответственность", - приводит слова Гвардиолы Sports Mole.



В турнирной таблице АПЛ "Сити" занимает второе место. Отставание от "Ливерпуля" - 22 очка. При этом у команды Гвардиолы есть игра в запасе.