Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, что клуб находится в трудном финансовом положении из-за непопадания в Лигу чемпионов.
"Ущерб от этого значительный, финансовые убытки велики. Структура "Арсенала" выстроена с учетом выступления в Лиге чемпионов. Мы в трудной ситуации, но должны ее исправить. У нас нет права на ошибку", - цитирует Артету Goal.com.
"Арсенал" в нынешнем сезоне занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков в 27 матчах.
Артета: "Арсенал" понес ущерб из-за того, что не играет в Лиге чемпионов
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