Запрет будет снят тогда, когда ситуация стабилизируется, сообщает пресс-служба турнира.
Сегодня стало известно о том, что рукопожатие запретили и в чемпионате Франции.
На данный момент в мире известно о 95 тысяч зараженных. Количество умерших превысило три тысячи человек.
За 10 туров до завершения нынешнего сезона АПЛ в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль", который набрал в 28 турах 79 очков. Отставание от ближайшего конкурента составляет 22 очка.
В АПЛ запретили рукопожатия перед матчами из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса руководство АПЛ приняло решение запретить игрокам здороваться за руку перед матчами.
twitter.com/LFC
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