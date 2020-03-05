В АПЛ запретили рукопожатия перед матчами из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса руководство АПЛ приняло решение запретить игрокам здороваться за руку перед матчами.

twitter.com/LFC

Запрет будет снят тогда, когда ситуация стабилизируется, сообщает пресс-служба турнира.



Сегодня стало известно о том, что рукопожатие запретили и в чемпионате Франции.



На данный момент в мире известно о 95 тысяч зараженных. Количество умерших превысило три тысячи человек.



За 10 туров до завершения нынешнего сезона АПЛ в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль", который набрал в 28 турах 79 очков. Отставание от ближайшего конкурента составляет 22 очка.