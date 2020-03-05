В составе манкунианцев голами отметились Люк Шоу и Игало, на счету которого дубль.
Таким образом, команда Оле-Гуннара Сульшера продлила серию без поражений до 9 матчей во всех турнирах. В активе "красных дьяволов" 6 побед и 3 ничьих.
В последний раз "МЮ" проигрывал 22 января "Бернли" (0:2).
"МЮ" благодаря победе над "Дерби Каунти" продлил беспроигрышную серию до 9 матчей
"Манчестер Юнайтед" во вчерашнем матче пятого раунда Кубка Англии разгромил "Дерби Каунти" со счетом 3:0.
mundodeportivo.com
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