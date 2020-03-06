Моуринью рассказал, что не взял бы себя-футболиста в свою команду

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в преддверии матча чемпионата Англии с "Бернли" рассказал, что не взял бы себя-футболиста в свою команду.

thescottishsun.co.uk

"Футболиста Жозе Моуринью не было бы в моей команды. Продал ли я бы его? Отдал бы за бесплатно", - приводит слова португальца Football.London.



Напомним, Моуринью завершил карьеру футболиста в возрасте 24 лет. За карьеру он успел поиграть за "Риу Аве", "Сезимбру" и несколько других португальских клубов.



"Тоттенхэм" в нынешнем сезоне АПЛ занимает 7-е место в таблице, набрав 40 очков.