"Выдающийся игрок". Гвардиола прокомментировал трансфер Фернандеша в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии матча 29-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" оценил новичка соперника Бруну Фернандеш.



Португалец перешел в "МЮ" в зимнее трансферное окно из "Спортинга". Сумма трансфера составила 55 миллионов евро.



"Это игрок моего типа? Что вы имеете ввиду? Креативный и забивной футболист? Я защитников тоже люблю. Но Фернандеш - это выдающийся игрок. Поэтому "МЮ" и купил его", - цитирует Гвардиолу Hayters TV.