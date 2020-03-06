"Я нападающий, поэтому буду защищать свою позицию — мне не нужны трофеи, чтобы быть лучшим форвардом. Конечно, это может помочь, но мы видели множество замечательных игроков, которые не выигрывали трофеи, но мы уважаем их за их игровые качества. Тебе не нужны трофеи, но если ты их выигрываешь, это только плюс", — цитирует Обамеянга Sky Sports.
В сезоне 2019/2020 Обамеянг принял участие в 31-м матче за "Арсенал" во всех турнирах, забил 20 мячей и отметился одной голевой передачей.
Контракт габонского форварда с "Арсеналом" заканчивается летом 2021-го года. В СМИ сообщалось, что нападающий может перейти в миланский "Интер".
Лондонский "Арсенал" после 27-и матчей занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков.
Сегодня в 18:00 мск "Арсенал" встретится в матче 28-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэм Юнайтед".
Обамеянг: чтобы быть лучшим нападающим не нужны трофеи
Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что титулы не определяют качество игры футболиста.
Фото: Getty Images
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