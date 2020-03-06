Обамеянг: чтобы быть лучшим нападающим не нужны трофеи

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что титулы не определяют качество игры футболиста.
Фото: Getty Images
"Я нападающий, поэтому буду защищать свою позицию — мне не нужны трофеи, чтобы быть лучшим форвардом. Конечно, это может помочь, но мы видели множество замечательных игроков, которые не выигрывали трофеи, но мы уважаем их за их игровые качества. Тебе не нужны трофеи, но если ты их выигрываешь, это только плюс", — цитирует Обамеянга Sky Sports.

В сезоне 2019/2020 Обамеянг принял участие в 31-м матче за "Арсенал" во всех турнирах, забил 20 мячей и отметился одной голевой передачей.

Контракт габонского форварда с "Арсеналом" заканчивается летом 2021-го года. В СМИ сообщалось, что нападающий может перейти в миланский "Интер".

Лондонский "Арсенал" после 27-и матчей занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков.

Сегодня в 18:00 мск "Арсенал" встретится в матче 28-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэм Юнайтед".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: АПЛ Арсенал Обамеянг
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Клубы Серии А понесут убытки в дни матчей из-за коронавируса
Умяров не сыграет за "Спартак" в марте из-за травмы
"Реал" в очередной раз попытается подписать де Хеа
Обамеянг: чтобы быть лучшим нападающим не нужны трофеи
Гвардиола: Фернандеш - выдающийся игрок, поэтому "МЮ" его и купил
Геркус: впечатляет, как работают Тедеско и Цорн в "Спартаке" 2
Шишкин: всегда рад вернуться в Тарасовку
Экс-голкипер сборной Аргентины: Месси не феномен, он ходит по полю
Лигочемпионский тест "Ростова" и ЦСКА, "Спартак" в борьбе за третью победу. Превью 21 тура
Роналдиньо был арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта
Геркус: Дзюба был близок к тому, чтобы стать игроком "Локомотива" 3
Геркус - о работе с Сёминым: он - сильная личность. Я ему благодарен за всё 1
Геркус: есть мнение, что в футболе все "ворюги". Оно ошибочно 3
Геркус - о претензии от "Локомотива" на 144 млн рублей: это голословные обвинения. Аудита не было 2
Артета - о возвращении Мхитаряна в "Арсенал": он всегда мне нравился 1
Вратарь "МЮ", находящийся в аренде, дисквалифицирован за укус соперника
Милинкович-Савич может летом стать игроком "Интера"
Защитник "Лейпцига" может за 60 миллионов евро перейти в "Милан"
"Ювентус" хочет пригласить Зидана на пост главного тренера
Федун: я в легком шоке. Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов 14
Силкин: "Динамо" обязано брать три очка в матче с "Тамбовом" 3
"Алавес" и "Валенсия" сыграли вничью
Матч "Страсбург" - "ПСЖ" перенесен из-за коронавируса
"Кельн" в гостях обыграл "Падерборн"
Александр Тихонов: Аршавина терпеть не могу 15
Женская сборная России разгромила Косово
Маляров подписал контракт с "Химками"
Футболист "Лос-Анджелес Гэлакси": с уходом Ибрагимовича атмосфера в команде стала лучше
Третий комплект формы "Барселоны" на следующий сезон будет розовым
"Выдающийся игрок". Гвардиола прокомментировал трансфер Фернандеша в "МЮ"
Все новости