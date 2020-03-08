"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ман Сити" благодаря голам Марсьяля и Мактоминея

В 29-м туре английской Премьер-лиги встречались "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Фото: twitter.com/manutd
Первый гол в матче забил французский нападающий "красных дьяволов" Антони Марсьяль на 30-й минуте.

В компенсированное к основному времени матча время шотландский полузащитник "МЮ" Скотт Мактоминей установил окончательный счёт - 2:0.

Чемпионат Англии

29 тур

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Марсьяль, 30.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс (Байи, 78), Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Бруну Фернандеш (Игало, 88), Матич, Джеймс, Фред, Марсьяль (Мактоминей, 78), Магуайр.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Жоау Канселу, Зинченко (Менди, 77), Фернандиньо, Бернарду Силва (Марез, 59), Родри Эрнандес, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 59).

Предупреждения: Фернандиньо, 29, Родри, 30, Фред, 42, Канселу, 59, Матич, 90+5.


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Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
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