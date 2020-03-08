Сульшер: нам не хватает нескольких футболистов, чтобы претендовать на титул в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, чего не хватает команде для того, чтобы бороться за чемпионство в АПЛ.
Фото: Reuters
"Для меня большая честь тренировать игроков с таким отношением к делу. В каждом матче они дают нам абсолютно всё, что у них есть. Мы не можете просить большего. Но "Манчестер Юнайтед" собирается стать лучше.

Понимаем, что нам не хватает одного, двух или трёх футболистов, а также немного опыта, чтобы претендовать на чемпионский титул АПЛ. Мы всё знаем, но не собираемся говорить об этом прямо сейчас", — цитирует Сульшера Sky Sports.

Вчера в матче 29-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" обыграл в дерби "Манчестер Сити" со счётом 2:0. Забитые голы на счету Антони Марсьяля и Скотта Мактоминея.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Ман Юнайтед" занимает пятое место, набрав 45 очков. От четвертого места, дающего путёвку в зону ЛЧ, команду Сульшера отделяет три очка.

Ближайший матч "красные дьяволы" проведут 12 марта на выезде в Австрии с ЛАСКОМ в 1/8 финала Лиги Европы.


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